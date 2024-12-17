СМИ: В России рыбные консервы подорожают на 5–25%

Рыбопереработчики намерены поднять отпускные цены на консервы и пресервы на 5–25% в связи с увеличением расходов на фоне снижения вылова некоторых видов и роста цен на сырье. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, компании «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» предупредили ретейлеров, что увеличат цены с 16–18 декабря. Так, у «Балтийского берега» подорожают на 3–25% 16 позиций, больше всего прибавят в цене рыбные наборы к пиву и мидии в масле или рассоле. В других обращениях изменение стоимости не уточняется.

По информации ФГУП «Нацрыбресурс», темпы роста потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу ускорились, с начала года они прибавили 14,4% в среднем по России, а за неделю — 1,1%. При этом сервис «Чек Индекс» указал, что медианная цена красной икры за 1–13 декабря выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составляет около 10 тысяч рублей за килограмм.

Производители отмечают, что отпускные цены на консервы и пресервы увеличатся из-за растущих расходов на сырье. По данным рыбопереработчиков, горбуша стала дороже на 30%, скумбрия прибавила 40%, тихоокеанское сырье подорожало в среднем на 16%, а атлантическое — на 10%. Компании также связали увеличение трат с дефицитом рыбы. По данным «Нацрыбресурса», в текущем году улов трески сократился на 15,5%, до 316,3 тысячи тонн, добыча лососевых — на 13,5% по отношению к прошлому, до 235,5 тысячи.

При этом в Росрыболовстве заявили, что с начала года рыбаки добыли свыше 4,6 млн тонн водных биоресурсов, рыбы и соответствующей продукции достаточно для отечественного и мирового рынков. Ведомство связало увеличение оптовых цен на рыбу с колебаниями курсов.

Между тем глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев спрогнозировал, что в России не будет стремительного роста цен на красную икру, пишет 360.ru.

