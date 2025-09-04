«Аренда за 0» и зарплаты: Как Камчатка привлекает в регион молодежь
Сегодня на Камчатке активно строится жилье под сдачу в аренду, чтобы молодые люди, приезжающие в регион, не отдавали всю зарплату на съем, заявила корреспонденту НСН Юлия Морозова.
Сегодня на Дальний Восток приезжает все больше молодежи, так как регион предлагает высокие зарплаты, а работодатели сразу начинают платить северные надбавки, не дожидаясь, чтобы человек прожил в регионе пять лет. Об этом корреспонденту НСН рассказала председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова на Восточном экономическом форуме.
«Мы каждый квартал отслеживаем сальдо миграции, и могу сказать, что как раз-таки молодежь от 24 до 45 лет больше приезжает, чем уезжает. Сегодня во многом это обусловлено возможностями и заработной платой. Дальневосточники всегда входят в топ регионов с самой большой зарплатой в стране. Кроме программ «Земский доктор» мы также активно развиваем строительство арендного жилья, потому что действительно дорого снимать квартиру, большая часть зарплаты уходит на съем. В следующем году у нас будет сдано три двенадцатиэтажных дома под аренду. Там будет просто оплата коммунальных услуг и практически нулевая ставка аренды. Плюс сегодня все крупные предприятия не придерживаются законодательного правила, когда за северные надбавки человек должен прожить в регионе не менее пяти лет. Мы уже давно компенсируем северный коэффициент за счет работодателя», - уточнила она.
Ранее стало известно, что россиянки начали массово ездить на Дальний Восток, чтобы заработать денег на вахте. Так, за первые месяцы работы они получают около 100 тысяч, а спустя год зарплата увеличивается до 200 тысяч, что в четыре раза больше, чем в их родных городах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
