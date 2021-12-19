Путина гнетет смертность от COVID-19 в России - Песков
Президента России Владимира Путина гнетут данные о смертности пациентов с коронавирусом в стране. Об этом рассказал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».
Песков подчеркнул, что и главу государства и всех, кто работает в федеральном штабе по борьбе с распространением инфекции, заботит проблема смертности населения из-за COVID-19.
«Смертность, действительно, высокая — это трагедия, потому что, действительно, каждый день уже на протяжении долгого времени мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — передает ТАСС слова официального представителя Кремля.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что ситуация в борьбе с коронавирусом в России остаётся напряжённой, сообщает РИА Новости. Он отметил, что заболеваемость уменьшилась почти наполовину, однако возросла смертность.
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