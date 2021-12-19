Путина гнетет смертность от COVID-19 в России - Песков

Песков подчеркнул, что и главу государства и всех, кто работает в федеральном штабе по борьбе с распространением инфекции, заботит проблема смертности населения из-за COVID-19.

«Смертность, действительно, высокая — это трагедия, потому что, действительно, каждый день уже на протяжении долгого времени мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», — передает ТАСС слова официального представителя Кремля.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что ситуация в борьбе с коронавирусом в России остаётся напряжённой, сообщает РИА Новости. Он отметил, что заболеваемость уменьшилась почти наполовину, однако возросла смертность.

