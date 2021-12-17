Путин оценил ситуацию в борьбе с коронавирусом

Выступая на съезде РСПП он отметил, что заболеваемость уменьшилась почти наполовину, однако возросла смертность.

«Смертность подросла в стране. В значительной степени это связано, конечно, так или иначе с ковидом. Не потому что кто-то что-то скрывает, посчитать невозможно последствия», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что недавно в России в день выявляли 41 тысячу заболевших, а теперь 26-28 тысяч, но и это «очень много».

Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в стране выявили 27 743 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 10 159 389 человек, сообщает RT.

