«Путин знает больше меня». Голунов об уголовном деле в отношении полицейских

Журналист Иван Голунов в беседе с НСН рассказал подробнее об информации, которая содержится в пришедшем ему уведомлении. По его словам, в документе не указаны ни обвиняемые, ни потерпевший.

«Я, собственно, получил уведомление о возбуждении одного уголовного дела по статье “Превышение должностных полномочий”. Там не указано, в отношении кого возбуждено это уголовное дело, есть ли там вообще какие-то подозреваемые. Также там не указано, являюсь ли я потерпевшим по этому уголовному делу. В принципе, я должен быть признан потерпевшим сразу, как только оно было возбуждено, но в письме нет никаких отсылок к этому, и со следователем я не общался. Следователь мне не звонил, не просил прийти или что-то в этом роде. Поэтому каких-то подробностей я, к сожалению, не знаю», - рассказал он.

Собеседник все же предположил, что раз уведомление все же пришло на его имя, значит можно говорить о том, что уголовное дело все же базировалось на показаниях журналиста.

«Если меня об этом уведомили, вероятно, в этом уголовном деле фигурируют мои показания о том, что сотрудники полиции наносили мне побои, незаконно применяли спецсредства. Это, собственно, те показания, которые я дал еще на первом допросе 7 июня при задержании. Вероятно, на основании этого было возбуждено уголовное дело. Но опять же в официальном уведомлении не написано, что я признан потерпевшим. Может быть, это подразумевается, а может и нет. Я собираюсь уточнить этот вопрос у Следственного комитета», - сообщил журналист.

Голунов отметил, что сделать какие-то конкретные выводы пока невозможно. По его словам, президент Путин в этом вопросе осведомлен гораздо больше.

«Ну, мы вот знаем уже про одно уголовное дело, хотя Владимир Путин сказал, что пять уголовных дел в отношении пяти сотрудников полиции. Возможно, президент обладает большей информацией, чем я. Возможно, уголовное дело возбуждено в отношении пяти сотрудников полиции. Опять же, я не знаю, каких именно, потому что в моих показаниях их было больше, чем пять. Буду информировать всех о том, как развивается мое дело, какие новости по нему происходят. В "Медузе" это делают мои коллеги, потому что у меня все-таки есть конфликт интересов, если я это сам буду освещать. Поэтому я это делаю в своих социальных сетях, в telegram-канале. Любые новости, которые мне становятся известны по этому делу, я сразу же там публикую», - пообещал журналист.

Ранее журналист Иван Голунов прокомментировал слова президента России Владимира Путина в рамках ежегодной пресс-конференции. Тогда главу государства спросили о развитии событий по делу сотрудника издания «Медуза». По словам Путина, расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста и подбросили ему наркотики, засекречено, потому что в деле есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Журналист Иван Голунов, занимающийся расследованиями, заявил в эфире НСН, что ничего не знает об уголовных делах, заведенных на полицейских, которые подбросили ему наркотики.

