Путин сдержал обещание Пескова. И ответил на вопрос о деле Голунова

Президент не раз доказывал, что отвечает на любые вопросы, - заявлял его пресс-секретарь накануне традиционной ежегодной пресс-конференции главы государства. Ответит и на вопрос по делу Ивана Голунова, если таковой поступит, - заверил Дмитрий Песков. И вопрос был задан. И президент ответил. Объяснив в том числе и причины, по которым расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста и подбросили ему наркотики, засекречено: в нем есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, эта информация считается закрытой, - заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции. Однако закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, - подчеркнул президент. Утверждения о том, что расследование буксует, потому что силовики придерживаются принципа «своих не сдаем», он назвал некорректными. Он сообщил, что в связи с этой ситуацией от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела. Их расследует Следственный комитет, а не МВД, - отметил Путин.

Сам Иван Голунов, который после летней истории с его задержанием и освобождением неоднократно, но тщетно пытался добиться расследования действий полиции и даже написал заявление в ФСБ, в эфире НСН заявил, что ничего не знает об уголовных делах, заведенных на полицейских, которые подбросили ему наркотики.

«На судебном заседании, которое было несколько недель назад, следователь ничего не говорил про уголовные дела в отношении сотрудников полиции, более того, в официальном ответе Следственного комитета есть фраза о том, что после проведенных проверок не было найдено достаточно оснований для сообщений о преступлении. Что совсем странно. Но, наверное, Владимир Путин обладает более подробной информацией о работе следствия, чем сами следователи. Ему виднее. Мне сказали, что есть одно уголовное дело, а Путин сказал, что есть целых пять уголовных дел в отношении сотрудников».

Чуть позже ясность внес адвокат Голунова. Сергей Бадамшин связался со следователем и выяснил, что уголовное дело было возбуждено 18 декабря, то есть буквально накануне большой пресс-конференции президента Путина. Причем, по его словам, которые приводит РБК, дело возбуждено пока не в отношении этих пяти сотрудников полиции, а по факту. Подозреваемыми полицейские не являются. Пока…

