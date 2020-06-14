Путин заявил об уверенном выходе страны из пандемии коронавируса

Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в эфире НСН выразил уверенность, что «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян.

«Мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру. Поэтому я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», - заявил врач-инфекционист.

