Путин заявил об уверенном выходе страны из пандемии коронавируса
Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, сообщает РИА Новости.
«При определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так и дальше было», - приводит цитату президента России Газета.ru
Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в эфире НСН выразил уверенность, что «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян.
«Мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру. Поэтому я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», - заявил врач-инфекционист.
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