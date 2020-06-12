Стали известны сроки окончания первой волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавируса подходит к завершению. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Первая волна COVID-19 закончится к концу лета, но полностью в этом быть уверенным нельзя, отметил ученый.

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«Конец этой волны действительно можно ожидать в конце июля — начале августа. На это похоже», — сказал он и добавил, что

По мнению ученого, подобные прогнозы строятся на основании математических моделей. Альштейн обратил внимание на отсутствие жестких критериев окончания эпидемии и предположил неизбежность второй волны распространения коронавируса осенью или зимой.

Профессор также напомнил о необходимости проводить постоянный надзор.

Ранее Анатолий Альштейн подтвердил НСН точку зрения коллег из ЦКБ Управления делами президента о возможности положительных тестов на коронавирус у людей с антителами.

«Тесты, которые используются для обнаружения коронавируса, выявляют широкий набор антител против коронавируса, но ничего нам не говорят о наличии нейтрализующих антител – тех главных антител, которые отвечают за иммунитет. Поэтому по результатам теста твердо судить об иммунитете сложно. При этом есть одна оговорка, встреча с предыдущими коронавирусами, которые отличаются от COVID-19, тоже может дать положительный результат по такого рода тестам. Потому что по некоторым антигенам коронавирусы имеют иммунологический перекрест», - предупредил вирусолог.

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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