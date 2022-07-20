Путин заявил, что вся Россия поможет привести в порядок ЛНР и ДНР

В ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на обращение 13-летней Ксении Романенко, рассказавшей ему об участии во всероссийской акции «Добрая суббота». Он подчеркнул, что республикам Донбасса будет помогать вся Россия.

«Вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР, помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях... Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, для того чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно!» - заключил российский лидер.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что трудовые мигранты смогут работать в рамках восстановления Донбасса.

