Путин заявил, что вся Россия поможет привести в порядок ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин заявил, что на восстановление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) понадобятся «добрые недели, месяцы и годы», сообщает ТАСС.
В ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на обращение 13-летней Ксении Романенко, рассказавшей ему об участии во всероссийской акции «Добрая суббота». Он подчеркнул, что республикам Донбасса будет помогать вся Россия.
«Вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР, помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях... Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, для того чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно!» - заключил российский лидер.
Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что трудовые мигранты смогут работать в рамках восстановления Донбасса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru