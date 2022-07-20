«Если хорошо заплатят»: Мигрантов могут использовать для восстановления Донбасса
Вадим Коженов и Владимир Волох подчеркнули, что для этого нужно будет решить ряд правовых вопросов.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что трудовые мигранты смогут работать в рамках восстановления Донбасса.
«Если мигрантам хорошо платят, они с удовольствием работают на этой работе. Правовые вопросы будут, потому что формально это другое государство. С другой стороны, в том же Херсоне, Запорожье людям непринципиально, что у человека нет какого-то разрешения на работу на Украине. Как только будут понятны бюджеты и задачи по восстановлению регионов, люди поедут работать, почему нет», - отметил он.
Со своей стороны, член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох подчеркнул, что правовой вопрос в данном случае можно решить, потребуется принять ряд поправок в законодательство.
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