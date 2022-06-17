Путин заявил о необходимости декриминализации экономических составов правонарушений

Необходимо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру, тех, кто работает без лицензии или аккредитации, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС.

По его словам, число плановых проверок бизнеса после введения моратория снизилось в 6 раз.

«Снизилось и число нарушений, что говорит о зрелости бизнеса», - подчеркнул Путин.