Президент посоветовал крупному бизнесу связывать «будущее своих детей» с Россией
Президент России Владимир Путин напомнил, что настоящий успех возможен лишь в том случае, если связывать свое будущее и жизни своих детей с Родиной. Об этом он заявил в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Путин обратился к крупному бизнесу, чиновникам и топ-менеджерам крупных компаний, посоветовав им вкладывать средства и развивать свое дело в родной стране.
Ранее в ходе своего выступления президент предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса. Он отметил, что речь идет о предприятиях, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.
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