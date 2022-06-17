Президент посоветовал крупному бизнесу связывать «будущее своих детей» с Россией

Путин обратился к крупному бизнесу, чиновникам и топ-менеджерам крупных компаний, посоветовав им вкладывать средства и развивать свое дело в родной стране.

Ранее в ходе своего выступления президент предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса. Он отметил, что речь идет о предприятиях, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

