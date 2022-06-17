Президент посоветовал крупному бизнесу связывать «будущее своих детей» с Россией

Президент России Владимир Путин напомнил, что настоящий успех возможен лишь в том случае, если связывать свое будущее и жизни своих детей с Родиной. Об этом он заявил в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Путин обратился к крупному бизнесу, чиновникам и топ-менеджерам крупных компаний, посоветовав им вкладывать средства и развивать свое дело в родной стране.

Ранее в ходе своего выступления президент предложил навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса. Он отметил, что речь идет о предприятиях, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

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ФОТО: скриншот с видеотрансляции
ТЕГИ:ПМЭФВладимир ПутинБизнес
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