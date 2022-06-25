Ростовский губернатор рассказал, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс

Большинство беженцев из Донбасса, прибывших в Ростовскую область после обострения конфликта на Украине, намерены вернуться домой. Об этом рассказал губернатор области Василий Голубев в беседе с РИА Новости.

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«Основная часть беженцев планирует вернуться назад после стабилизации обстановки. Вместе с тем, часть из них хотят остаться в Ростовской области», — сообщил глава региона.

В Ростовской области открыты 47 пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев. Здесь находятся более 4 тысяч человек, свыше 2 тысяч из них — дети. Беженцев обеспечивают трехразовым питанием, предметами первой необходимости, предоставляют медицинскую и психологическую помощь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассБеженцыРостовская Область
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