Путин заявил, что в психологической помощи нуждаются 15% россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, а власти на всех уровнях пока не уделяют этому вопросу должного внимания, сообщает РИА Новости.

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На встрече с участниками II Конгресса молодых учёных он отметил, что в настоящее время в психологической помощи нуждаются 15% россиян, а среди молодых людей - 35%.

«Я знаете что подумал, я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определённых известных задач, рассмотреть и этот вопрос», — добавил глава государства.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в разговоре с НСН заявила, что работу психологов в России необходимо регулировать, таким специалистом должен называться только тот гражданин, который закончил специалитет, бакалавриат или магистратуру, но никак не специальные курсы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛечениеПсихологияВладимир Путин
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