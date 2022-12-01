Путин заявил, что в психологической помощи нуждаются 15% россиян

На встрече с участниками II Конгресса молодых учёных он отметил, что в настоящее время в психологической помощи нуждаются 15% россиян, а среди молодых людей - 35%.

«Я знаете что подумал, я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определённых известных задач, рассмотреть и этот вопрос», — добавил глава государства.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в разговоре с НСН заявила, что работу психологов в России необходимо регулировать, таким специалистом должен называться только тот гражданин, который закончил специалитет, бакалавриат или магистратуру, но никак не специальные курсы.