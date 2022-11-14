Психолог: о причинах и способах борьбы с осенней депрессией

Гладышева также отметила, что каждый случай индивидуален, и кого-то от меланхолии спасут поход в кино, вкусная еда, здоровый сон или любимое занятие. Что касается психологических практик, то это может быть работа с психологами для поиска и устранения самой причины депрессии, различные методы, которых сейчас достаточно много, — заключила психолог.

Согласно статистике, депрессивным состояниям подвержены 8,5% женщин и 4,7% мужчин. Также сюда входит послеродовая депрессия — ей страдают 10–15% женщин. У женщин, которые работают больше 55 часов в неделю, также депрессия бывает чаще, чем у мужчин.