Психолог: о причинах и способах борьбы с осенней депрессией

«Сезонная депрессия» часто возникает с наступлением короткого светового дня поздней осенью. Однако причина ее возникновения не связана с погодой. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Марина Гладышева. Согласно ее мнению, понять природу происхождения хандры, апатии и грусти можно, обратившись к специалисту.

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Гладышева также отметила, что каждый случай индивидуален, и кого-то от меланхолии спасут поход в кино, вкусная еда, здоровый сон или любимое занятие. Что касается психологических практик, то это может быть работа с психологами для поиска и устранения самой причины депрессии, различные методы, которых сейчас достаточно много, — заключила психолог.

Согласно статистике, депрессивным состояниям подвержены 8,5% женщин и 4,7% мужчин. Также сюда входит послеродовая депрессия — ей страдают 10–15% женщин. У женщин, которые работают больше 55 часов в неделю, также депрессия бывает чаще, чем у мужчин.

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ТЕГИ:ОсеньПсихологияДепрессия
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