«Опыт не менее 2,5 года»: Госдума задумалась о фильтре для психологов
Россияне, которые прошли только специальные психологические курсы, не должны попадать на рынок, отметила в эфире НСН доктор психологических наук Любовь Григорович.
Работу психологов в России необходимо регулировать, таким специалистом должен называться только тот гражданин, который закончил специалитет, бакалавриат или магистратуру, но никак не специальные курсы, заявила доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что депутаты намерены внести в Госдуму законопроект о психологической помощи в России. Как выяснил «Коммерсант», сейчас есть пять вариантов документа, но все они похожи на 95%, а оставшиеся 5% приходятся на «нюансы», о которых спорит профессиональное сообщество. Один из главных — о требовании к уровню образования. Так, разработчики законопроекта хотят разрешить называться психологами только тем, кто окончил профильный специалитет, бакалавриат или магистратуру. Любовь Григорович поддержала положение законопроекта в части уровня образования психологов.
«Я против курсов. Считаю, что курсы – это совершенно не то, что нужно. Этот фильтр надо поставить, чтобы даже это небольшое количество непрофессионалов не попадало на рынок. При этом магистратура должна быть приравнена к базовому психологическому образованию. Взрослые люди должны приходить и 2,5 года изучать эту профессию. Будучи хорошо организованными и мотивированными, этого времени вполне достаточно для того, чтобы стать специалистом. Два года – это тот минимум, который позволяет сформировать профессиональную идентичность. Это как во время беременности: нельзя выносить ребенка за три месяца. Так и профессиональная идентичность: она должна созреть. Специалистов, которые заканчивали такие курсы, немного. Их крайне мало», - сказала Григорович.
При этом доктор наук отметила, что магистратура должна быть приравнена к базовому психологическому образованию, так как эта профессия требует большой человеческой мудрости, а она приходит лишь со временем.
«Вокруг меня очень много коллег, которые по формальным признакам не будут тогда являться профессиональными психологами, хотя они таковыми являются. Дело в том, что психологическая профессия требует человеческой мудрости, которая приходит, как правило, со временем. Те, кто пришел в психологию сразу после школы, далеко не всегда остаются в этой профессии и соответствуют ей. А люди, которые пришли туда взрослыми, которые многое пережили, они являются совершенно другими специалистами по качеству», - резюмировала Григорович.
Так, россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам. Как сообщала «Газета.ru» со ссылкой на данные «Авито Услуг», рост спроса граждан на такого рода услуги к апрелю 2022 года вырос на 81% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.
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