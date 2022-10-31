«Опыт не менее 2,5 года»: Госдума задумалась о фильтре для психологов

Накануне сообщалось, что депутаты намерены внести в Госдуму законопроект о психологической помощи в России. Как выяснил «Коммерсант», сейчас есть пять вариантов документа, но все они похожи на 95%, а оставшиеся 5% приходятся на «нюансы», о которых спорит профессиональное сообщество. Один из главных — о требовании к уровню образования. Так, разработчики законопроекта хотят разрешить называться психологами только тем, кто окончил профильный специалитет, бакалавриат или магистратуру. Любовь Григорович поддержала положение законопроекта в части уровня образования психологов.

«Я против курсов. Считаю, что курсы – это совершенно не то, что нужно. Этот фильтр надо поставить, чтобы даже это небольшое количество непрофессионалов не попадало на рынок. При этом магистратура должна быть приравнена к базовому психологическому образованию. Взрослые люди должны приходить и 2,5 года изучать эту профессию. Будучи хорошо организованными и мотивированными, этого времени вполне достаточно для того, чтобы стать специалистом. Два года – это тот минимум, который позволяет сформировать профессиональную идентичность. Это как во время беременности: нельзя выносить ребенка за три месяца. Так и профессиональная идентичность: она должна созреть. Специалистов, которые заканчивали такие курсы, немного. Их крайне мало», - сказала Григорович.

При этом доктор наук отметила, что магистратура должна быть приравнена к базовому психологическому образованию, так как эта профессия требует большой человеческой мудрости, а она приходит лишь со временем.