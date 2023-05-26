Путин вынес на Совбез дополнительные соцгарантии участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещании с постоянными членами Совета безопасности на тему дополнительных мер по обеспечению социальных гарантий участникам специальной военной операции, а также их ближайшим родственникам. Об этом сообщается 26 мая на сайте Кремля.

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Докладчиком по данной теме выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Как уточняется на официальном сайте Кремля, совещание прошло в формате видеоконференции.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу проект закона о так называемо налоге на развлечения. Речь идёт о сборе с посетителей заведений общепита и ночных клубов. Согласно инициативе, 1% от суммы счета будет направляться в федеральный бюджет на цели поддержки участников СВО.

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Фото: kremlin.ru
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