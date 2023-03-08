Путин в Кремле вручил госнаграды россиянкам за выдающиеся заслуги
Российский лидер Владимир Путин вручил гражданкам страны государственные награды за выдающиеся заслуги. Об этом сообщается на сайте Кремля 8 марта.
Глава государства отметил, что в России практически нет отраслей в которых женщины не добились бы серьезных результатов.
«Настоящие герои — женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии. <...> В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе», — цитирует его РИА Новости.
Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Корреспондент из Херсонской области Влада Луговская награждена Орденом Мужества, а главврач детской больницы в Луганской Народной Республики Людмила Белецкая - орденом Пирогова. Министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова и Галина Алексеева из музея «Ясная Поляна» получили Ордена Дружбы.
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградили Ирину Еремину с Туламашзавода, сотрудницу приборостроительного завода Ольгу Петрову и полковника полиции Олесю Лоскутову. Медали Суворова удостоена медсестра Кристина Ким, начальник отдела воинской части Западного военного округа Татьяна Чубченко – медали Жукова. Медаль Пушкина вручена преподавателю класса флейты Наталье Батериной.
Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
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