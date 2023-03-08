Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, в РФ отмечают этот праздник с «особой теплотой и смыслом» и самыми добрыми, искренними чувствами.
«Потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», — указал Путин.
Президент подчеркнул, что многое в жизни держится на женщинах: на их трудах, «душевной щедрости», пишет Газета.ру. Путин отметил неизменную ответственность россиянок, умение учитывать все аспекты своего дела и лучшие качества, проявляющиеся в различных профессиях.
Отдельно российский лидер поздравил женщин-военнослужащих и военных медиков, пишет Ura.ru.
«Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закаленных бойцов. В сложные моменты ... неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий», — отметил Путин.
Президент пожелал россиянкам любви, взаимопонимания с дорогими им людьми, и чтобы душевное тепло «возвращалось сторицей».
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