Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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«Высочайший профессионализм, сила духа и искреннее стремление служить Отечеству позволили Вам осуществить свою большую, дерзновенную мечту, вписать яркую, уникальную страницу в историю покорения Вселенной, в развитие национальной космической программы», - говорится в сообщении.

Путин отметил востребованность знаний и опыта Терешковой в общественной и законотворческой работе. Президент России пожелал легендарной летчице-космонавту успехов, здоровья и благополучия.

Ранее СМИ сообщали, что власти крупнейшего на юге Чехии города Чески-Будеевице лишили статуса почётного гражданина Валентину Терешкову. Статус почётного гражданина первая женщина-космонавт получила в 1979 году. Лишить её этого статутса власти Ческе-Будеевице решили в связи с её поддержкой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:День РожденияВладимир ПутинВалентина Терешкова
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