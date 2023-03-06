Путин поздравил Терешкову с днем рождения

«Высочайший профессионализм, сила духа и искреннее стремление служить Отечеству позволили Вам осуществить свою большую, дерзновенную мечту, вписать яркую, уникальную страницу в историю покорения Вселенной, в развитие национальной космической программы», - говорится в сообщении.

Путин отметил востребованность знаний и опыта Терешковой в общественной и законотворческой работе. Президент России пожелал легендарной летчице-космонавту успехов, здоровья и благополучия.

Ранее СМИ сообщали, что власти крупнейшего на юге Чехии города Чески-Будеевице лишили статуса почётного гражданина Валентину Терешкову. Статус почётного гражданина первая женщина-космонавт получила в 1979 году. Лишить её этого статутса власти Ческе-Будеевице решили в связи с её поддержкой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

