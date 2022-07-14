Путин ужесточил наказание за повторную опасную езду без прав

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, за повторную езду без прав, водителя могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч рублей, либо отправить в тюрьму на срок до одного года.

Также предусматривается лишение права занимать определённые должности или вести определённую деятельность на срок до двух лет.

В случае, если повторное управление без прав позволил себе водитель, у которого имеется судимость за то, что он оставил место ДТП при причинении тяжкого вреда здоровью или смерти, то тогда штраф составит до 300 тысяч рублей. Альтернатива - принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если же признаки уголовного преступления отсутствуют, то за повторное вождение без прав предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей либо до 200 часов обязательных работ, на время которых автомобиль отправят на штрафстоянку.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что в России планируется создание сервиса, в котором можно будет предоставлять водительские права и полис ОСАГО в формате QR-кода.

