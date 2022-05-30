В РФ появятся водительские права и полис ОСАГО в формате QR-кода
В России планируют создание сервиса, в котором можно будет предоставлять водительские права и полис ОСАГО в формате QR-кода. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.
Разработкой сервиса занимаются Минцифры РФ и МВД России. Новую функцию планируется добавить в приложение «Госуслуги Авто».
Отмечается, что в настоящее время идет совместное проектирование сервиса и анализ необходимых нормативно-правовых актов. Основная функция приложения «Госуслуги Авто» на текущий момент - возможность загрузки свидетельства о регистрации транспортного средства и предъявления его в случае необходимости в формате QR-кода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 801 / сут.
Умерли
379 тыс.+74 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 019 / сут.
- Washington Post: США изучают возможность поставок Киеву РСЗО
- Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев
- В РФ появятся водительские права и полис ОСАГО в формате QR-кода
- В Крыму ягуар напал на работника зоопарка
- В Луганской области сообщили о гибели при обстрелах двух беременных женщин
- В Сочи произошло землетрясение в 6 км от берега
- Политолог заявил, что выезд Порошенко с Украины не является побегом
- Глава Минпромторга Мантуров возглавил совет директоров АвтоВАЗа
- Медведев оценил решение Байдена не поставлять Украине дальнобойные ракеты
- Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru