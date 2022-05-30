В РФ появятся водительские права и полис ОСАГО в формате QR-кода

В России планируют создание сервиса, в котором можно будет предоставлять водительские права и полис ОСАГО в формате QR-кода. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Разработкой сервиса занимаются Минцифры РФ и МВД России. Новую функцию планируется добавить в приложение «Госуслуги Авто».

Отмечается, что в настоящее время идет совместное проектирование сервиса и анализ необходимых нормативно-правовых актов. Основная функция приложения «Госуслуги Авто» на текущий момент - возможность загрузки свидетельства о регистрации транспортного средства и предъявления его в случае необходимости в формате QR-кода.

