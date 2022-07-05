Врач назвал лекарства, которые могут привести к лишению водительских прав

По его словам, в этот список можно также внести кодеинсодержащие препараты, а также комбинированные, например, корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал, в состав которых входит с фенобарбитал.

Специалист отметил, что приём этих лекарств может стать причиной лишения водительских прав, так как медосвидетельствование может показать факт «употребления наркотических веществ».

Ковтун добавил, что в перечне побочных эффектов сейчас не говорится о наличии риска лишиться водительского удостоверения, однако гражданам всё же следует читать состав лекарства перед применением, особенно если есть планы сесть за руль.

Ранее в ГИБДД призвали Минздрав составить реестр лекарственных препаратов, принимая которые нельзя управлять автомобилем, и сделать обозначение на упаковке препарата, сообщает Газета.ру.