Врач назвал лекарства, которые могут привести к лишению водительских прав
Врач-психиатр Александр Ковтун заявил, что психотропные вещества в крови человека могут быть обнаружены после употребления препаратов групп нейролептиков, транквилизаторов, антиконвульсантов и антидепрессантов, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в этот список можно также внести кодеинсодержащие препараты, а также комбинированные, например, корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал, в состав которых входит с фенобарбитал.
Специалист отметил, что приём этих лекарств может стать причиной лишения водительских прав, так как медосвидетельствование может показать факт «употребления наркотических веществ».
Ковтун добавил, что в перечне побочных эффектов сейчас не говорится о наличии риска лишиться водительского удостоверения, однако гражданам всё же следует читать состав лекарства перед применением, особенно если есть планы сесть за руль.
Ранее в ГИБДД призвали Минздрав составить реестр лекарственных препаратов, принимая которые нельзя управлять автомобилем, и сделать обозначение на упаковке препарата, сообщает Газета.ру.
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