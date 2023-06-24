Путин узаконил штрафы для госслужащих за иностранные мессенджеры

Административная ответственность в виде штрафа для финансовых организаций и госслужащих предусмотрена в случае глубокой интеграции иностранных мессенджеров в рабочие процессы, которые касаются оборота персональных данных и финансовой информации. Об этом заявил замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Нарушения могут возникнуть при выполнения государственного заказа или муниципального задания. Закон запрещает финорганизациям подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам.

Отмечается, что другие виды коммуникаций госслужащих или сотрудников финансовых организаций с использованием зарубежных мессенджеров не предусматривает наказания.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за незаконное использование иностранных мессенджеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







