Путин узаконил штрафы для госслужащих за иностранные мессенджеры
Финансовые организации и госслужащих, которые используют иностранные мессенджеры для пересылки данных российских граждан, будут штрафовать. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Административная ответственность в виде штрафа для финансовых организаций и госслужащих предусмотрена в случае глубокой интеграции иностранных мессенджеров в рабочие процессы, которые касаются оборота персональных данных и финансовой информации. Об этом заявил замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Нарушения могут возникнуть при выполнения государственного заказа или муниципального задания. Закон запрещает финорганизациям подключать иностранные мессенджеры к своим информационным системам.
Отмечается, что другие виды коммуникаций госслужащих или сотрудников финансовых организаций с использованием зарубежных мессенджеров не предусматривает наказания.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за незаконное использование иностранных мессенджеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru