В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok
29 марта 202311:31
Эстонским чиновникам запретят использовать приложение TikTok на рабочих телефонах, сообщает газета Eesti Paevaleht.
Отмечается, что приказ о запрете соцсети поступил от государственного центра информационно-коммуникационных технологий.
Власти сообщили, что пока это единственное ограничение из приложений, его использование будет запрещено, а уже установленные версии будут удалены.
Ранее шведским военным запретили пользоваться TikTok.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru