В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok

Эстонским чиновникам запретят использовать приложение TikTok на рабочих телефонах, сообщает газета Eesti Paevaleht.

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Отмечается, что приказ о запрете соцсети поступил от государственного центра информационно-коммуникационных технологий.

Власти сообщили, что пока это единственное ограничение из приложений, его использование будет запрещено, а уже установленные версии будут удалены.

Ранее шведским военным запретили пользоваться TikTok.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияСоцсети

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