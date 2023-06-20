Госдума ввела наказание за незаконное использование иностранных мессенджеров
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за незаконное использование иностранных мессенджеров.
Как сообщает прес-служба нижней палаты парламента, речь идёт об использовании данных приложений для передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также при выполнении государственного или муниципального задания, при реализации товаров и услуг финансовыми организациями и госкомпаниями.
Поправки предусматривают штрафы для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.
«С 1 марта 2023 года законом в отдельных случаях запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных и финансовой информации, а также подключать к ним информационные системы для переводов денежных средств», - напомнили в Госдуме.
Ранее суд впервые наказал мессенджер Viber за фейки про спецоперацию, размер штрафа составил 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru