Путин снял Гречушкина с должности замглавы МЧС
Николай Гречушкин снят должности заместителя руководителя министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Документ уже опубликован на официальном информационном ресурсе. Гречушкину 53 года, в МЧС он курировал вопросы тылового обеспечения.
Как отмечают «Известия», недавно президент произвёл ещё одну перестановку в руководстве МЧС. Своей должности лишился первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян по истечении срока контракта.
В начале марта суд в Москве продлил содержание под стражей бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича. Как уточняет НСН, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru