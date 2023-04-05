Путин снял Гречушкина с должности замглавы МЧС

Николай Гречушкин снят должности заместителя руководителя министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ уже опубликован на официальном информационном ресурсе. Гречушкину 53 года, в МЧС он курировал вопросы тылового обеспечения.

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Чуприяна

Как отмечают «Известия», недавно президент произвёл ещё одну перестановку в руководстве МЧС. Своей должности лишился первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян по истечении срока контракта.

В начале марта суд в Москве продлил содержание под стражей бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича. Как уточняет НСН, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусом.

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Фото: mchs.gov.ru
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