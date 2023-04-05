Путин снял Гречушкина с должности замглавы МЧС

Как отмечают «Известия», недавно президент произвёл ещё одну перестановку в руководстве МЧС. Своей должности лишился первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян по истечении срока контракта.

В начале марта суд в Москве продлил содержание под стражей бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича. Как уточняет НСН, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусом.

