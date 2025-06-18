Умер чемпион Европы по футболу 1984 года Бернар Лякомб
Экс-футболист, чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции Бернар Лякомб умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Лион», за который спортсмен играл в 1969-1978 годах.
Причины смерти спортсмена не называются.
Лякомб начал карьеру в 1960-м во французском молодежном клубе «Фонтен», затем перешел в «Лион». Также футболист выступал за «Сент-Этьен» и «Бордо». После завершения карьеры игрока Лякомб тренировал «Лион» и работал телевизионным комментатором.
Спортсмен считается одним из лучших игроков в истории футбола во Франции. Лякомб по три раза выигрывал чемпионат страны и Кубок Франции, а также занимает второе место в списке лучших бомбардиров страны с 255 голами.
Ранее в возрасте 89 лет умер экс-футболист сборной Швеции Курт Хамрин, последний из участников финала чемпионата мира 1958 года, напоминает РЕН ТВ.
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