Путин освободил от должности первого замглавы МЧС России Чуприяна

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФУказыВладимир Путин

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