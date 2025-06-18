Том Круз получит почетный «Оскар»
Актер Том Круз получит почетную премию «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств.
Эксперты назвали звезду одним из наиболее признанных и кассовых актеров, «верным сторонником театрального искусства», который помог индустрии пережить период пандемии коронавируса и демонстрирует преданность ремеслу.
«Среди множества его достижений номинации на "Оскар" за роли в картинах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", а также выдвижение на "Оскар" фильма "Топ Ган: Мэверик", продюсером которого он был», - указали в киноакадемии.
Отмечается, что почетный «Оскар» также получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 16 ноября.
Ранее Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, выполнивший самое большое количество прыжков с горящим парашютом, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина предупредила о сборе данных через Telegram-боты для знакомств
- Семьи сотрудников посольства РФ покинули Израиль
- Захарова назвала саммит G7 «позорищем»
- Том Круз получит почетный «Оскар»
- Умер чемпион Европы по футболу 1984 года Бернар Лякомб
- На Солнце произошла вспышка высшего уровня X
- Над Россией уничтожили 48 украинских беспилотников
- Президент Кубы призвал уничтожить ядерное оружие
- СМИ: Келлог в ближайшие дни встретится с Лукашенко
- СБУ объявила в розыск Григория Лепса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru