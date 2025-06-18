Том Круз получит почетный «Оскар»

Актер Том Круз получит почетную премию «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом говорится в заявлении Американской академии киноискусств.

Эксперты назвали звезду одним из наиболее признанных и кассовых актеров, «верным сторонником театрального искусства», который помог индустрии пережить период пандемии коронавируса и демонстрирует преданность ремеслу.

«Среди множества его достижений номинации на "Оскар" за роли в картинах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", а также выдвижение на "Оскар" фильма "Топ Ган: Мэверик", продюсером которого он был», - указали в киноакадемии.

Отмечается, что почетный «Оскар» также получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 16 ноября.

Ранее Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, выполнивший самое большое количество прыжков с горящим парашютом, напоминает 360.ru.

