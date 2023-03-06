Суд вновь продлил арест бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу

Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве ковидного госпиталя. Он будет находиться в СИЗО как минимум еще три месяца.

Экс-замминистра задержали в июле прошлого года. По данным следователей, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство COVID-госпиталя, однако он был признан непригодным и впоследствии был демонтирован.

Ранее Гурович предложил заменить ему тюремный срок участием в спецоперации. Ущерб по его делу составляет 323 миллиона рублей.

