Суд вновь продлил арест бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы МЧС Андрею Гуровичу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве ковидного госпиталя. Он будет находиться в СИЗО как минимум еще три месяца.

Экс-замминистра задержали в июле прошлого года. По данным следователей, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство COVID-госпиталя, однако он был признан непригодным и впоследствии был демонтирован.

Ранее Гурович предложил заменить ему тюремный срок участием в спецоперации. Ущерб по его делу составляет 323 миллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:АрестМЧС РФ
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