Путин: России придется завозить рабочую силу или повышать производительность труда

Он отметил, что российская экономика будет испытывать дефицит кадров и нужно понимать, что в ближайшие годы «предстоит с этим жить». Глава государства также подчеркнул, что безработица находится на рекордно низких значениях – в феврале она снизилась до 2,8%.



Ранее председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что мигрантов, которые приезжают в Россию, нужно тщательнее проверять на наличие судимости, передает «Радиоточка НСН».

