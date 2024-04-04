Путин: России придется завозить рабочую силу или повышать производительность труда
России придется или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что российская экономика будет испытывать дефицит кадров и нужно понимать, что в ближайшие годы «предстоит с этим жить». Глава государства также подчеркнул, что безработица находится на рекордно низких значениях – в феврале она снизилась до 2,8%.
Ранее председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что мигрантов, которые приезжают в Россию, нужно тщательнее проверять на наличие судимости, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Запад не готов к переговорам по Украине
- Суд оштрафовал рэпера Молодого Платона на 50 тысяч рублей
- Путин: России придется завозить рабочую силу или повышать производительность труда
- Спецслужба Израиля предотвратила серию терактов и нападений на объекты
- Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией
- СМИ: Экс-игрока московского «Спартака» задержали за дебош в кафе
- Путин прибыл на съезд профсоюзов в Москве
- Выпускников школ Белгородской области освобождили от ОГЭ и ЕГЭ
- Начальник отдела МВД Коммунарки уволен после задержания за незаконную миграцию
- СМИ: Гендиректора букмекера «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru