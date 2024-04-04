Путин: России придется завозить рабочую силу или повышать производительность труда

России придется или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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Он отметил, что российская экономика будет испытывать дефицит кадров и нужно понимать, что в ближайшие годы «предстоит с этим жить». Глава государства также подчеркнул, что безработица находится на рекордно низких значениях – в феврале она снизилась до 2,8%.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что мигрантов, которые приезжают в Россию, нужно тщательнее проверять на наличие судимости, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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