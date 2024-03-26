Депутат Гусев предложил провести ревизию трудовых мигрантов

Предложения парламентария призваны улучшить уровень подготовки сотрудников охранных предприятий и обучения россиян действиям в условиях террористической опасности. По мнению Гусева, важно организовать закрытое думское заседание с руководством всех правоохранительных структур для дальнейшего обсуждения вопроса.

«Необходимо обучить все охранные предприятия, как действовать в случае угрозы. Обучить каждого гражданина, что делать, если оказались в такой тяжелой ситуации», — следует из текста инициативы.

Еще одним шагом работы в решении вопроса может стать проведение в Госдуме слушаний по миграционной политике. Помимо прочего Гусев предлагает провести ревизию всех выданных паспортов приезжим из Средней Азии за пять лет, чтобы при обнаружении нарушений выслать отдельных людей из страны. Депутат уточняет, что также следует выдворять из России мигрантов, чье легальное пребывание в России закончилось. Итоговым шагом станет обязательная привязка приезжих рабочих к работодателям.

Ранее член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов также призвал ужесточить условия пребывания мигрантов в России. По его словам, эта проблема становится все более актуальна после теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

