Онищенко: Вспышка коронавируса в Китае подходит к концу

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал последние данные комитета по вопросам здравоохранения КНР.

«Эпидемия в Китае. Глобальная эпидемия – это трактовка, которая противоречит законам эпидемиологии. Это локальная вспышка, и в Китае она подходит к концу. Об этом свидетельствует тот факт, что за сутки 119 новых случаев, и из них 115 в провинции Хубэй, все за исключением одного – в Ухане. То есть четыре случая на 1,5 миллиарда населения остального Китая! Естественно, резко увеличилось число выздоровевших. Всего же от общего числа заболевших 84% болели в провинции Хубэй. С точки зрения специалистов это локальная вспышка природно-очаговой инфекции», - заявил Онищенко.

Количество случаев заражения в Южной Корее превысило 5,3 тысячи, при этом число летальных исходов относительно немного – 32, и большинство связано с одной психиатрической больницей. По словам Онищенко, меры профилактики в этой стране не сработали вовремя, однако лечебная медицина в Южной Корее на высоком уровне.

В Италии на 2,5 тысячи заболевших уже 79 умерших и только 160 выздоровевших. Онищенко обратил внимание на тот факт, что именно из Италии выехало много больных коронавирусом: эти случаи фиксируются в других странах. «Госпитализированы 1034 человека, и тысяча изолирована на дому, то есть лёгкую форму они лечат дома», - поделился наблюдениями с НСН бывший главный санитарный врач РФ.

В России зафиксированы только шесть случаев заболевания Covid-2019: у двух китайцев, перед этим побывавших в Китае, у трёх эвакуированных с круизного судна Diamond Princess россиян и жителя Москвы, вернувшегося из Италии. Кроме того, двое российских велогонщиков заразились в ОАЭ.

