Путин рассказал о смерти от COVID-19 «бывшего коллеги» в Латвии
Владимир Путин рассказал о своем бывшем коллеге, который умер в Латвии от коронавируса. Как сообщает телеканал «Россия 24», это заявление президент РФ сделал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Глава государства подчеркнул, что его «хороший знакомый» и «бывший-бывший коллега» жил в Латвии почти всю жизнь. Там он заболел коронавирусом. По словам президента РФ, во время лечения в главном инфекционном центре страны, выяснилось, что там нет МРТ. Врачи использовали только старый рентген, «который не может показать реально уровень поражения легких».
«Лекарств нет, ничего нет. Сделали все, чтобы вывезти его (в Москву – прим. НСН). Не смогли. Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе, здравоохранения», — подчеркнул Путин.
Добавим, имени своего «хорошего знакомого» российский лидер не назвал.
Между тем, 23 марта президент России получил первый компонент вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина после прививки от коронавируса «никаких побочных явлений не было», сообщает ТАСС.
«На самом деле президент чувствует себя хорошо», - сказал представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что после прививки от коронавируса он будет расширять географию посещения различных объектов и станет больше ездить с визитами.
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