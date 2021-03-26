Путин рассказал о смерти от COVID-19 «бывшего коллеги» в Латвии

Владимир Путин рассказал о своем бывшем коллеге, который умер в Латвии от коронавируса. Как сообщает телеканал «Россия 24», это заявление президент РФ сделал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Глава государства подчеркнул, что его «хороший знакомый» и «бывший-бывший коллега» жил в Латвии почти всю жизнь. Там он заболел коронавирусом. По словам президента РФ, во время лечения в главном инфекционном центре страны, выяснилось, что там нет МРТ. Врачи использовали только старый рентген, «который не может показать реально уровень поражения легких».

«Лекарств нет, ничего нет. Сделали все, чтобы вывезти его (в Москву – прим. НСН). Не смогли. Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе, здравоохранения», — подчеркнул Путин.

Добавим, имени своего «хорошего знакомого» российский лидер не назвал.