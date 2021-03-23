Делай как Путин! Гусев похвалил президента за прививку «без показухи»
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН поддержал решение главы государства привиться от коронавируса.
Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса одним из трех отечественных препаратов, его название не раскрывается, сообщает РИА Новости.
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН поддержал решение главы государства привиться от коронавируса.
«Путин сегодня сделал прививку от COVID-19. В отличие от глав других государств он не стал делать это на камеру. Я считаю, что любое медицинское обследование или действо - очень индивидуально и должно быть защищено. Конечно, правильно, что это была не показуха на камеру, но то, что президент России сегодня сделал прививку – очень важно. Сейчас идет массовая прививочная кампания, очень правильная и нужная и то, что президент в ней участвует, послужит хорошим образцом и простимулирует людей сделать прививку. Некоторые боятся. Не бойтесь – президент все сделал», - сказал Гусев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину не нравится «вакцинация под камеры», однако сам глава государства делает очень много для пропаганды вакцины, и значительную часть его рабочего времени занимают мероприятия, «связанные с вакцинацией и производством вакцины».
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