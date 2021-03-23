Делай как Путин! Гусев похвалил президента за прививку «без показухи»

«Путин сегодня сделал прививку от COVID-19. В отличие от глав других государств он не стал делать это на камеру. Я считаю, что любое медицинское обследование или действо - очень индивидуально и должно быть защищено. Конечно, правильно, что это была не показуха на камеру, но то, что президент России сегодня сделал прививку – очень важно. Сейчас идет массовая прививочная кампания, очень правильная и нужная и то, что президент в ней участвует, послужит хорошим образцом и простимулирует людей сделать прививку. Некоторые боятся. Не бойтесь – президент все сделал», - сказал Гусев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину не нравится «вакцинация под камеры», однако сам глава государства делает очень много для пропаганды вакцины, и значительную часть его рабочего времени занимают мероприятия, «связанные с вакцинацией и производством вакцины».

