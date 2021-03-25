Путин прокомментировал свою вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что после прививки от коронавируса станет больше ездить с визитами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», - рассказал глава государства на встрече с деятелями культуры, которая прошла в режиме видеоконференции.

Российский лидер добавил, что в его ближайшие планы входит посещение нового здания одного из московских театров.

Путин получил первую дозу двухфазной российской вакцины 23 марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что после прививки глава государства чувствует он себя хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдается, сообщает RT.