Путин рассчитывает победить коронавирус с минимальными потерями
Российский лидер Владимир Путин выразил надежу, что страна победит коронавирус «достойно и с минимальными потерями», пишет Газета.ru.
Президент убежден, что Россия в борьбе с COVID-19 выстоит. По его мнению, страна сможет победить возникшие трудности благодаря тому, что уже было сделано. Он привел в пример рост экспорта, промышленности и запас денежных средств в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями», — сказал Путин.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН согласился с прогнозом американских коллег об окончании экономического кризиса к концу 2020 года.
«В мировой экономике уже видны первые признаки оживления. Но это можно говорить про евразийские страны, в частности, Россию, но нельзя сказать про англо-саксонские экономики. В целом картина не похожа на завершение кризиса и предстоящее восстановление мировой экономики. Но можно предполагать переход от депрессии к оживлению уже в конце лета – начале осени», - отметил экономист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru