Путин рассчитывает победить коронавирус с минимальными потерями

Российский лидер Владимир Путин выразил надежу, что страна победит коронавирус «достойно и с минимальными потерями», пишет Газета.ru.

Президент убежден, что Россия в борьбе с COVID-19 выстоит. По его мнению, страна сможет победить возникшие трудности благодаря тому, что уже было сделано. Он привел в пример рост экспорта, промышленности и запас денежных средств в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями», — сказал Путин.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН согласился с прогнозом американских коллег об окончании экономического кризиса к концу 2020 года.

«В мировой экономике уже видны первые признаки оживления. Но это можно говорить про евразийские страны, в частности, Россию, но нельзя сказать про англо-саксонские экономики. В целом картина не похожа на завершение кризиса и предстоящее восстановление мировой экономики. Но можно предполагать переход от депрессии к оживлению уже в конце лета – начале осени», - отметил экономист.

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ФОТО: Kremlin.ru
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