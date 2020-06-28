Путин рассчитывает победить коронавирус с минимальными потерями

«И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями», — сказал Путин.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН согласился с прогнозом американских коллег об окончании экономического кризиса к концу 2020 года.

«В мировой экономике уже видны первые признаки оживления. Но это можно говорить про евразийские страны, в частности, Россию, но нельзя сказать про англо-саксонские экономики. В целом картина не похожа на завершение кризиса и предстоящее восстановление мировой экономики. Но можно предполагать переход от депрессии к оживлению уже в конце лета – начале осени», - отметил экономист.

