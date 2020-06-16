Экономист предрек окончание мирового кризиса осенью
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества в эфире НСН согласился с прогнозом американских экономистов.
Мировой ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года, так как экономика уже начала восстанавливаться. Как сообщает «Лента.ру», такой прогноз дали экономисты американского банка Morgan Stanley. Они ожидают падение ВВП на 8,6% во втором квартале и рост до 3% к первому кварталу 2021 года.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН согласился с прогнозом американских коллег.
«В мировой экономике уже видны первые признаки оживления. Но это можно говорить про евразийские страны, в частности, Россию, но нельзя сказать про англо-саксонские экономики. Соединенные Штаты, Великобритания еще только переживают свой обвал. Безработица там продолжает расти, достигнув за три месяца уровня Великой депрессии, если говорить по США. Поэтому в целом картина не похожа на завершение кризиса и предстоящее восстановление мировой экономики. Но можно предполагать переход от депрессии к оживлению уже в конце лета – начале осени», - отметил экономист.
По его мнению, у России тоже есть стимулы для преодоления экономического кризиса. «В пользу российской экономики работают два фактора – это повышение цен на нефть и антикризисная политика правительства. Если связанные с ней инфраструктурное строительство и стимулирование покупки жилья в регионах будут достаточно активными, то мы довольно быстро сможем достичь докризисных показателей и даже выйти на более высокие уровни. Это будет зависеть от того, как будут реализовывать этот план, в который постоянно вносятся изменения. Российская экономика достаточно легко перезапускаема», - заключил Колташов.
Отметим, что на прошлой неделе Международный валютный фонд предупредил, что мировая экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, а вокруг прогнозов сохраняется «глубокая неопределенность».
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