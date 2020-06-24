Прогноз МВФ о падения ВВП России в 2020 году ухудшился

По данным МВФ, большее падение ждет мировую экономику в целом – почти на пять процентов против ранее ожидаемых трех.

Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее, отмечается в обзоре.

При этом темпы роста российской экономики МВФ оценивает лучше общемировых - 4,1 процента, что на 0,6 п.п. выше апрельского прогноза. В мире, считают эксперты фонда, темпы сократятся - 5,4 процента против 5,8 процента.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН согласился с прогнозом американских коллег об окончании экономического кризиса к концу 2020 года.

«В мировой экономике уже видны первые признаки оживления. Но это можно говорить про евразийские страны, в частности, Россию, но нельзя сказать про англо-саксонские экономики. В целом картина не похожа на завершение кризиса и предстоящее восстановление мировой экономики. Но можно предполагать переход от депрессии к оживлению уже в конце лета – начале осени», - отметил экономист.

