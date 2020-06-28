Путин раскрыл периодичность сдачи тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин каждые три-четыре дня сдает тесты на коронавирус, сообщает ТАСС.

Результаты исследований отрицательные, уточняет RT.

Путин рассчитывает победить коронавирус с минимальными потерями

«Регулярно, раз в три-четыре дня», — рассказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее, говоря о мерах безопасности, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что на встречу с главой государства допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19. Песков отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус несколько раз в неделю.

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ФОТО: Kremlin.ru
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