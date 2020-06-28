Путин раскрыл периодичность сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин каждые три-четыре дня сдает тесты на коронавирус, сообщает ТАСС.
Результаты исследований отрицательные, уточняет RT.
«Регулярно, раз в три-четыре дня», — рассказал президент в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее, говоря о мерах безопасности, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Кремле, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что на встречу с главой государства допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19. Песков отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус несколько раз в неделю.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
634 тыс.+6 791 / сут.
Умерли
9 073+104 / сут.
Выздоровели
399 тыс.+5 735 / сут.
- Путин раскрыл периодичность сдачи тестов на коронавирус
- Явка на голосовании по поправкам в Конституцию за три дня явка составила 28,46%
- Рейтинг Зеленского рекордно рухнул
- Политолог: Система электронного голосования – передовой формат волеизъявления граждан
- Староста района Прага-6 обвинил Россию в сносе памятника Коневу в Чехии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru