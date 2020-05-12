Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
Дмитрий Песков рассказал, когда в последний раз контактировал с Владимиром Путиным лично. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства заявил, что его личная встреча с президентом была больше месяца назад.
Ранее 12 мая стало известно, что Дмитрий Песков заразился COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице, пишут РИА Новости.
Кстати, ранее, говоря о мерах безопасности, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Кремле, пресс-секретарь президента отмечал, что на встречу с главой государства допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19. Песков отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус несколько раз в неделю.
Напомним, COVID-19 также выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.
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