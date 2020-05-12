Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Дмитрий Песков рассказал, когда в последний раз контактировал с Владимиром Путиным лично. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь главы государства заявил, что его личная встреча с президентом была больше месяца назад.

Ранее 12 мая стало известно, что Дмитрий Песков заразился COVID-19. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице, пишут РИА Новости.

