Путин продлил сроки действия истекающих паспортов и водительских прав

Президент РФ Владимир Путин продлил действие российских паспортов и водительских прав, сроки которых истекли или истекают, с 1 февраля по 15 июля. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Признать действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — цитирует текст документа RT.

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Также установлены удостоверяющие личность документы для россиян, которым исполнилось 14 лет с 1 февраля по 15 июля. Для подтверждения личных данных они смогут пользоваться свидетельством о рождении или паспортом гражданина России, удостоверяющим его личность за границей.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин перенес на 1 августа срок декларирования чиновниками своих доходов и расходов за прошедший 2019 год.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:УказыПутинВодительское УдостоверениеПаспорт
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