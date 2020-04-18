Путин продлил сроки действия истекающих паспортов и водительских прав

Также установлены удостоверяющие личность документы для россиян, которым исполнилось 14 лет с 1 февраля по 15 июля. Для подтверждения личных данных они смогут пользоваться свидетельством о рождении или паспортом гражданина России, удостоверяющим его личность за границей.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин перенес на 1 августа срок декларирования чиновниками своих доходов и расходов за прошедший 2019 год.

