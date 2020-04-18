Путин перенес сроки декларации о доходах чиновников на 1 августа

Президент России Владимир Путин перенес на 1 августа срок декларирования чиновниками своих доходов и расходов за прошедший 2019 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Данное решение объяснили ограничениями, призванными остановить распространение коронавирусной инфекции. Указ распространяется и на глав госучреждений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что режим самоизоляции накладывает ограничения на физическое присутствие чиновников, а также на работу банков и различных финансовых организаций. Также решение было обусловлено нежеланием подвергать служащих риску заражения.

Сам президент подал декларацию в срок, однако сам документ еще не был опубликован. В начале 2020 года в рекомендации по декларированию расходов включили обязательное обнародование информации об активах, поделенных при разводе или в результате брачного договора.

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