Москва вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Сергей Собянин ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующие изменения были внесены в указы мэра Москвы, размещенные на официальном сайте мэра.
Так, со среды, с 22 апреля, проезд на общественном транспорте для москвичей станет доступен только по проездным билетам «Тройка» или «Стрелка», а также по проездному на месяц с лимитом 70 поездок для проезда в метро, на монорельсе или Московском центральном кольце. Отмечается также, что остается актуальным использование социальной карты жителей Москвы и Московской области, которая должна быть указана в цифровом пропуске.
Поездки по иным документам приостанавливаются в период с 22 апреля по 1 мая.
Владельцы проездных с истекшим к 22 апреля количеством поездок, а также с неиспользованным лимитом смогут получить новый проездной с учетом «накопленных» поездок.
Цифровой пропуск является обязательным документом для поездок по городу на личном автомобиле. В документе должен быть указан госномер транспортного средства, напоминают в мэрии.
Отмечается, что грузоперевозки осуществляются на основании ранее выданных стандартных разрешений и пропусков, без цифрового пропуска.
Напомним, после введения пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий, передвижение по городу на транспорте, по оценке Сергея Собянина, «сократилось более чем на полмиллиона человек». Поток пассажиров и машин снизился более чем на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации. Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам», — подчеркнул Сергей Собянин.
Контролировать передвижения автомобилей и соблюдение правил дорожного движения будут камеры фотовидеофиксации и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.
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