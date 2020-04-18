Москва вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Сергей Собянин ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующие изменения были внесены в указы мэра Москвы, размещенные на официальном сайте мэра.

Так, со среды, с 22 апреля, проезд на общественном транспорте для москвичей станет доступен только по проездным билетам «Тройка» или «Стрелка», а также по проездному на месяц с лимитом 70 поездок для проезда в метро, на монорельсе или Московском центральном кольце. Отмечается также, что остается актуальным использование социальной карты жителей Москвы и Московской области, которая должна быть указана в цифровом пропуске.

Поездки по иным документам приостанавливаются в период с 22 апреля по 1 мая.

Владельцы проездных с истекшим к 22 апреля количеством поездок, а также с неиспользованным лимитом смогут получить новый проездной с учетом «накопленных» поездок.

Цифровой пропуск является обязательным документом для поездок по городу на личном автомобиле. В документе должен быть указан госномер транспортного средства, напоминают в мэрии.

Отмечается, что грузоперевозки осуществляются на основании ранее выданных стандартных разрешений и пропусков, без цифрового пропуска.

Напомним, после введения пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий, передвижение по городу на транспорте, по оценке Сергея Собянина, «сократилось более чем на полмиллиона человек». Поток пассажиров и машин снизился более чем на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.