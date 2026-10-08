ВЦИОМ: Россияне мечтают о спокойной и безопасной жизни
Почти треть граждан России мечтают прежде всего о безопасности, здоровье близких и спокойной жизни, сообщает ВЦИОМ.
Согласно исследованию, еще 20% граждан мечтают о материальном благополучии и самореализации — собственном жилье, путешествиях, достатке, хорошей пенсии и карьере. О личном и семейном благополучии заявили 8% участников исследования. 2% назвали своей мечтой процветание России.
Каждый десятый опрошенный заявил, что у него вообще нет мечты. Около 45% опрошенных считают, что исполнение мечты зависит скорее от обстоятельств или других людей. На собственные усилия рассчитывают 41%.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что россиянам нужно 393 тысячи рублей, чтобы считаться богатым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВЦИОМ: Россияне мечтают о спокойной и безопасной жизни
- Тарифы на ЖКХ разогнали инфляцию в России
- Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга просит 250 тысяч за час выступления
- День рождения: В крупных городах транслируются крылатые выражения Путина
- СМИ: Путин распорядился увеличить военные расходы на 40% до рекордных 17 трлн рублей
- Премьер Словении Янша назвал демографию ключевой проблемой Евросоюза
- Россия заняла третье место в мире по запасам титана после Китая и Австралии
- Банки и операторы связи будут сообщать цифровым сервисам о смерти клиентов
- Аналитик Уотсон: военный конфликт на Украине движется к Армагеддону из-за НАТО
- Сборная России по гандболу присоединится к международному турниру в Тунисе