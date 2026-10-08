ВЦИОМ: Россияне мечтают о спокойной и безопасной жизни

Согласно исследованию, еще 20% граждан мечтают о материальном благополучии и самореализации — собственном жилье, путешествиях, достатке, хорошей пенсии и карьере. О личном и семейном благополучии заявили 8% участников исследования. 2% назвали своей мечтой процветание России.

Каждый десятый опрошенный заявил, что у него вообще нет мечты. Около 45% опрошенных считают, что исполнение мечты зависит скорее от обстоятельств или других людей. На собственные усилия рассчитывают 41%.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россиянам нужно 393 тысячи рублей, чтобы считаться богатым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

