Онищенко: Женщины могут рожать до 60 лет, а мужчины могут стать отцами до 90

Женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя президента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко.

Исследование: Рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства

По его словам, женщина может забеременеть в 60 лет при сохранении менструального цикла и родить ребенка при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики. Эксперт также указал на необходимую медицинскую поддержку.

Онищенко отметил, что у мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний коэффициент рождаемости в России в настоящее время составляет 1,352, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
ТЕГИ:ДемографияРождаемостьБеременность

Горячие новости

Все новости

партнеры