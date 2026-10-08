Онищенко: Женщины могут рожать до 60 лет, а мужчины могут стать отцами до 90
Женщина достигает предельного детородного возраста к 60 годам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя президента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко.
По его словам, женщина может забеременеть в 60 лет при сохранении менструального цикла и родить ребенка при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики. Эксперт также указал на необходимую медицинскую поддержку.
Онищенко отметил, что у мужчин возможность стать отцом сохраняется практически до 90 лет.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний коэффициент рождаемости в России в настоящее время составляет 1,352, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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