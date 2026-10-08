Тарифы на ЖКХ разогнали инфляцию в России
Инфляция в России по данным на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% неделей ранее.
С 29 сентября по 5 октября цены увеличились на 0,96%. С начала года рост составил 5,94%, заявляет Росстат. Ускорение инфляции связано с индексацией тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 октября. Среди продуктов питания сильнее всего подорожали помидоры (+3,7%), консервы мясные (+1,6%) и овощные (+1,3%).
Подешевел лук репчатый (-2,3%), яблоки (-2,2%), капуста белокочанная (-1,5%) и морковь (-1,1%).
Коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития России, на базе которого составлен проект нового федерального бюджета, подорожают больше заложенной инфляции. Из документа следует, что тарифы вырастут в 2027 году на 11 %, в 2028 – на 8,6 %, в 2029 – на 7,6 %, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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