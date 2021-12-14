Путин отклонил предложение ввести QR-коды в транспорте под Новый год
Президент России Владимир Путин не одобрил введение QR-кодов в транспорте перед Новым годом. Об этом российский лидер заявил на совещании с членами правительства.
«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей»,— объяснил Путин.
13 декабря Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что проект пока не готов к принятию. По его словам, ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продлении до года срока действия QR-кодов переболевших коронавирусом.
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