Путин отклонил предложение ввести QR-коды в транспорте под Новый год

Президент России Владимир Путин не одобрил введение QR-кодов в транспорте перед Новым годом. Об этом российский лидер заявил на совещании с членами правительства.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей»,— объяснил Путин.