Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга просит 250 тысяч за час выступления
Главный Дед Мороз России из Великого Устюга распродал все свободные места на декабрьские корпоративы, «окошки» остались только в ноябре, сообщает Telegram-канал Mash.
Час выступление обойдется в 250 тысяч рублей. На 2026 год заключено 89 контрактов на сумму около 396 млн рублей. Для сравнения, рядовые аниматоры могут рассчитывать на 8-15 тысяч рублей за час.
Больше 15 лет должность Деда Мороза занимает житель Великого Устюга Андрей Балин. В его райдере — авиабилеты бизнес-класса, гостиница и питание в ресторане.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что стоимость получасового выступления Деда Мороза начинается от пяти тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВЦИОМ: Россияне мечтают о спокойной и безопасной жизни
- Тарифы на ЖКХ разогнали инфляцию в России
- Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга просит 250 тысяч за час выступления
- День рождения: В крупных городах транслируются крылатые выражения Путина
- СМИ: Путин распорядился увеличить военные расходы на 40% до рекордных 17 трлн рублей
- Премьер Словении Янша назвал демографию ключевой проблемой Евросоюза
- Россия заняла третье место в мире по запасам титана после Китая и Австралии
- Банки и операторы связи будут сообщать цифровым сервисам о смерти клиентов
- Аналитик Уотсон: военный конфликт на Украине движется к Армагеддону из-за НАТО
- Сборная России по гандболу присоединится к международному турниру в Тунисе