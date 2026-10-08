Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга просит 250 тысяч за час выступления

Час выступление обойдется в 250 тысяч рублей. На 2026 год заключено 89 контрактов на сумму около 396 млн рублей. Для сравнения, рядовые аниматоры могут рассчитывать на 8-15 тысяч рублей за час.

Больше 15 лет должность Деда Мороза занимает житель Великого Устюга Андрей Балин. В его райдере — авиабилеты бизнес-класса, гостиница и питание в ресторане.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что стоимость получасового выступления Деда Мороза начинается от пяти тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

